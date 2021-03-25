Китай подготовил ответные санкции против Британии

Девять человек и четыре организации из Великобритании попали в санкционный список Китая, который он вводит в ответ на односторонние санкции из-за Синьцзян-Уйгурского автономного района.
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Китайский МИД ответил санкциями против десяти европейцев, однако позже ограничительные меры против Пекина ввели США, Канада и Великобритания.
Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении девяти лиц и четырёх организаций [из Великобритании], распространявших ложь и дезинформацию о Синьцзяне, — объяснили новые меры во внешнеполитическом ведомстве Китая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за отказа H&M и Nike использовать хлопок из Синьцзяна китайские пользователи объявили им бойкот. Компании отказались от хлопка, обвинив власти Китая в «геноциде уйгуров» и использовании «рабской силы». В ответ китайские представители брендов H&M и Nike также отказались от своих сделок, а большинство крупных китайских платформ электронной коммерции вычистили из результатов поиска всю продукцию, связанную с этими компаниями.