Китай подготовил ответные санкции против Британии

https://static.news.ru/photo/5e7f48ea-8dc9-11eb-9555-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Девять человек и четыре организации из Великобритании попали в санкционный список Китая, который он вводит в ответ на односторонние санкции из-за Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Об этом сообщается на сайте МИД КНР. Главы МИД ЕС 22 марта обвинили Пекин в нарушении прав человека в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Были введены санкции в отношении четырёх граждан Китая и одной организации.

Китайский МИД ответил санкциями против десяти европейцев, однако позже ограничительные меры против Пекина ввели США, Канада и Великобритания.

Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении девяти лиц и четырёх организаций [из Великобритании], распространявших ложь и дезинформацию о Синьцзяне, — объяснили новые меры во внешнеполитическом ведомстве Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за отказа H&M и Nike использовать хлопок из Синьцзяна китайские пользователи объявили им бойкот. Компании отказались от хлопка, обвинив власти Китая в «геноциде уйгуров» и использовании «рабской силы». В ответ китайские представители брендов H&M и Nike также отказались от своих сделок, а большинство крупных китайских платформ электронной коммерции вычистили из результатов поиска всю продукцию, связанную с этими компаниями.