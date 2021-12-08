Китай одобрил первое лекарство от COVID-19 на основе антител

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает РИА Новости.
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Отмечается, что клинические испытания продемонстрировали эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или летального исхода. Его уже использовали для лечения более 700 пациентов в материковом Китае. Препарат доказал свою эффективность против основных штаммов коронавируса.
Ранее высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и начал тестировать новый препарат от тревожности «Авиандр». Лекарство призвано помочь в первую очередь тем, кто перенёс заражение коронавирусом. После восьми недель приёма лекарства у пациентов снижаются симптомы тревожных расстройств почти в два раза.