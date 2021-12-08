Китай одобрил первое лекарство от COVID-19 на основе антител

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявку на регистрацию подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Терапевтическое средство представляет собой раствор для инъекций. Созданные на основе антител компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.

Отмечается, что клинические испытания продемонстрировали эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или летального исхода. Его уже использовали для лечения более 700 пациентов в материковом Китае. Препарат доказал свою эффективность против основных штаммов коронавируса.

Ранее высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и начал тестировать новый препарат от тревожности «Авиандр». Лекарство призвано помочь в первую очередь тем, кто перенёс заражение коронавирусом. После восьми недель приёма лекарства у пациентов снижаются симптомы тревожных расстройств почти в два раза.