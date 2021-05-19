Китай обвинил США во вторжении в территориальные воды страны

https://static.news.ru/photo/f70991d2-b930-11eb-bde1-96000091f725_660.jpg Фото: STB-1/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Министерство обороны КНР заявило, что корабль ВМС США вторгся в территориальные воды страны у Парасельских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

20 мая американский эсминец Curtis Wilbur, не получив разрешения правительства КНР, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша, — говорится в сообщении.

Пекин выразил Вашингтону протест в связи с произошедшим.

Китайские военные сопроводили американский корабль и вытеснили его из акватории. Представитель Минобороны КНР напомнил, что острова Сиша (китайское название Парасельских островов) исконно являются китайской территорией. Он подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением суверенитета и безопасности Китая, а также наносят ущерб стабильности и миру в Южно-Китайском море.

Также решительный протест в связи с действиями американских военных выразил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Чжан Чуньхуэй.

В Южно-Китайском море длительное время сохраняется напряжённость, поскольку ряд стран региона претендуют на архипелаг Спратли и Парасельские острова, которые находятся по соседству. Основными фигурантами спора стали Китай и Вьетнам, но также ряд других государств высказывают частичные или полные претензии. Американцы, не признающие права Пекина на острова, активизировались в регионе в последние месяцы под предлогом «обеспечения свободы судоходства». Согласно экспертным оценкам, на шельфе островов найдены большие запасы углеводородов.