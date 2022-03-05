«Китай не хотел этого увидеть»: глава МИД КНР о ситуации на Украине

Правительство Китая выcтупает против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и попыток подлить масла в огонь. Об этом в телефонном разговоре с гоcсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел, член Гоcсовета КНР Ван И, добавив, что ситуация развилась до той точки, которую Пекин не хотел увидеть. Его слова передаёт ТАСС.

Китай выступает против любых действий, которые не содействуют дипломатическому урегулированию [на Украине], а только подливают масла в огонь и приводят к эскалации ситуации. На сегодняшний день ситуация на Украине развилась до той точки, которую Китай не хотел увидеть, — заявил Ван И.

Ранее политолог Никита Мендкович заявил, что Китай поддерживает Россию в спецоперации на Украине и это частично обесценивает западные санкции. Он подчеркнул, что КНР является одним из главных производителей электроники в мире, а значит, сотрудничество с Пекином позволит Москве нивелировать негативный эффект от западных ограничительных мер в области поставок зарубежных товаров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».