Китай и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН по ближневосточному конфликту Источник ТАСС сообщил о запросе Китая и ОАЭ заседания СБ ООН по Ближнему Востоку

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Китай совместно в Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) запросил провести в понедельник, 7 ноября, закрытое заседание Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в организации. На встрече предполагается обсудить в том числе удары по беженцам и раненым.

Китай и ОАЭ запросили заседание на понедельник в 15:00 (23:00 мск), рассказал собеседник агентства.

Предполагается, что члены СБ в числе прочего обсудят удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере Газы и колонне автомобилей скорой помощи у больницы «Аш-Шифа».

В октябре Совбез ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время непостоянные члены СБ разрабатывают очередной документ. Как ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих вариантов резолюции.

В то же время Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. При этом ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль.