Китай готовит искусственный интеллект к глобальной войне

КНР рассчитывает выиграть будущий конфликт глобальных держав при помощи искусственного интеллекта (ИИ), который, по её ожиданиям, вполне может действовать как самостоятельный штабной офицер. Об этом говорится в докладе американской аналитической корпорации RAND, посвящённом оперативным концепциям Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Выход исследования почти совпал с учениями вооружённых сил США в Тихом океане. Участие в манёврах беспилотников MQ-9 Reaper обеспокоило китайскую сторону.
Исследователи RAND
Си Цзиньпин и его стратеги смотрят гораздо дальше рубежа «полной модернизации» войск, намеченного на 2035 год, и хотят разработать к 2050 году военную теорию и концепцию «вооружённых сил мирового класса», — говорится в исследовании RAND. — В центре этих инновационных усилий находится применение силами НОАК больших данных национальной обороны и искусственного интеллекта.
Пересмотр руководящих принципов НОАК председатель КНР Си Цзиньпин произвёл пять лет назад, поставив в качестве главной задачи подготовку к победе в «информатизированных локальных войнах» и признав роль цифровых данных в качестве основного средства управления вооружённым конфликтом. Заявления центрального руководства о подготовке к реальным боевым действиям
Не случайно в очередном докладе Пентагона о военной мощи Китая говорится о больших перспективах модернизации НОАК и нацеленности Пекина на создание сети зарубежных военных баз. На этом фоне противостояние китайской экспансии декларируется американцами стратегической целью.
С 3 сентября по 29 сентября ВС США проводили военные учения в Тихом океане, в которых оказались задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец»). Особое внимание зарубежных наблюдателей привлекло то, что на шевронах офицеров, которые занимались пилотированием техники, был изображён дрон, фоном для которого послужили географические контуры Китая. Сама программа манёвров предполагала отработку сценария с высадкой морпехов на островную территорию.
Китайские обозреватели крайне эмоционально
Впрочем, именно американской угрозой власти КНР оправдывают и темпы развития собственных сил. Важным в этой ситуации кажется лишь то, чтобы концепция противостояния глобальных держав, к которому, судя по всему, готовятся и в Пекине, и в Вашингтоне, не затрагивала тех международных игроков, которые стараются держаться от этого в стороне.
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