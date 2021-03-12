Китаец рассказал о любимых сладостях россиян

Пользователь китайского портала WeChat заявил, что жители России «питают особые чувства к сладкому». Он назвал сладости, которые его наиболее заинтересовали.
Житель КНР
Особое внимание автор публикации уделил тортам. Больше других ему понравился «Медовик». Его китаец назвал русской версией тирамису. Он также упомянул вкуснейшие торты «Наполеон» и «Прагу». «Птичье молоко» запомнилось автору из-за уникального вкуса и «довольно странного» названия.
В своём посте житель КНР также рассказал о ватрушках, сырниках и чурчхеле.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский журналист назвал причины, по которым некоторые иностранцы опасаются брать в жёны россиянок. По его словам, внешность жительниц РФ привлекает мужчин всего мира, однако заключать браки с россиянками иностранцы зачастую не спешат. Первая причина этого — разница в менталитете и культуре. Вторая — дерзкий характер российских женщин.