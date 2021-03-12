Китаец рассказал о любимых сладостях россиян

https://static.news.ru/photo/8ca6092e-839d-11eb-890f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователь китайского портала WeChat заявил, что жители России «питают особые чувства к сладкому». Он назвал сладости, которые его наиболее заинтересовали.

Житель КНР выделил пряники, отметив, что из-за особенностей приготовления они сочетают в себе «остроту пряностей и сладость мёда». Пастилу по вкусу его соотечественники могут перепутать с китайскими палочками из боярышника, считает автор. По его мнению, она готовится без вредных добавок, богата витаминами и подходит для ежедневного перекуса.

Особое внимание автор публикации уделил тортам. Больше других ему понравился «Медовик». Его китаец назвал русской версией тирамису. Он также упомянул вкуснейшие торты «Наполеон» и «Прагу». «Птичье молоко» запомнилось автору из-за уникального вкуса и «довольно странного» названия.

В своём посте житель КНР также рассказал о ватрушках, сырниках и чурчхеле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский журналист назвал причины, по которым некоторые иностранцы опасаются брать в жёны россиянок. По его словам, внешность жительниц РФ привлекает мужчин всего мира, однако заключать браки с россиянками иностранцы зачастую не спешат. Первая причина этого — разница в менталитете и культуре. Вторая — дерзкий характер российских женщин.