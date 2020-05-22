Мир

Кипр планирует начать восстановление авиасообщения с другими странами

18:48, 22 мая 2020 19
Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Совет министров Кипра принял решение о постепенном восстановлении авиасообщения с другими государствами. Ограничения начнут снимать с 9 июня.

Процесс будет проходить в два этапа, передаёт ТАСС. Первая часть начнётся 9 июня и завершится 19 июня. 20 июня стартует второй этап, отметил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

Он добавил, что отели островного государства с 1 июня откроются кипрские гостиницы.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.

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