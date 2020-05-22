Кипр планирует начать восстановление авиасообщения с другими странами

https://static.news.ru/photo/106c1174-9c48-11ea-8139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Совет министров Кипра принял решение о постепенном восстановлении авиасообщения с другими государствами. Ограничения начнут снимать с 9 июня.

Процесс будет проходить в два этапа, передаёт ТАСС. Первая часть начнётся 9 июня и завершится 19 июня. 20 июня стартует второй этап, отметил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

Он добавил, что отели островного государства с 1 июня откроются кипрские гостиницы.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.