Кипр планирует начать восстановление авиасообщения с другими странами

Совет министров Кипра принял решение о постепенном восстановлении авиасообщения с другими государствами. Ограничения начнут снимать с 9 июня.
Процесс будет проходить в два этапа,
Он добавил, что отели островного государства с 1 июня откроются кипрские гостиницы.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.
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