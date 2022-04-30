Киевская полиция опровергла слова Зеленского о братской могиле с 900 телами

Фото Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова заявила украинскому изданию «Суспільне», что Владимир Зеленский «оговорился», заявляя о «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. Она подчеркнула, что у полиции таких данных нет. После этих слов пресс-служба президента объяснила заявления Зеленского тем, что украинский лидер якобы подразумевал общую «приблизительную» статистику по погибшим на территории области.

В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских, — рассказала Прянишникова.

Киевские власти неоднократно устраивала провокации, в частности в Краматорске, где после обстрела ракетой «Точка-У» городского вокзала 8 апреля погибли более 50 человек. Киевское руководство тогда выпустило сообщение о том, что это якобы была ракета «Искандер».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН привлечь Международный комитет Красного Креста в организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости.