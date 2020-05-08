Киевляне игнорируют карантин и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Жители Киева, вопреки действующим в стране ограничениям, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Среди них политики, представители Украинской православной церкви и простые граждане.
Учитывая количество людей, желающих возложить цветы, присутствующие стараются соблюдать дистанцию. Полиция призвала участников мероприятий по случаю Дня Победы соблюдать меры безопасности, введённые из-за пандемии коронавируса. Порядок в Киеве обеспечивают 6 тысяч сотрудников полиции и 1,5 тысячи представителей Нацгвардии.
В 12:00 по Киеву в украинской столице стартует флешмоб. Всем желающим, где бы они не находились, предложено одновременно включить песню «День Победы». Ране власти Незалежной отменили все официальные мероприятия 9 мая. Правительство объяснило это возможным обострением ситуации с распространением коронавируса,
Как писал NEWS.ru, украинский лидер Владимир Зеленский почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и возложил цветы у Вечного огня. По данным пресс-службы офиса президента Украины, возложение цветов состоялось в киевском парке Вечной Славы.
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