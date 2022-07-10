Киев счёл систему защиты «Железный купол» неподходящей для Украины Глава Минобороны Украины Резников: система защиты «Железный купол» не подходит для Украины

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Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» не подходит для Украины. Об этом во время онлайн-конференции Forbes сообщил министр обороны страны Алексей Резников. Он объяснил, что система не способна защищать от крылатых и баллистических ракет. Его слова приводит РБК.

Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название «Железный купол», но даже он не защищает на 100%, — сказал Резников.

Он объяснил, что общался с производителями этих систем и выяснил. что «Железный купол» защищает только от «медленных на низких высотах с лёгким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах». По мнению Резникова, Украине необходимо развивать собственных систему ПРО или получать что-либо подходящее от партнёров.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила о том, что власти Украины хотят приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол». Этой информацией поделился с изданием посол Киева в Иерусалиме Евгений Корнейчук. Дипломат подчеркнул, что Киеву не нужно «пожертвование» системы ПВО.

Также сообщалось, что сообщалось, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили тогда, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.

Система «Железный купол» предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет, имеющих дальность полёта от 4 до 70 километров. Система разработана израильской компанией Rafael при финансировании США.