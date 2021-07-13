Киев призвали «проснуться от пьяного угара» после статьи Путина

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко написал в своём Telegram-канале, что властям Украины следует проснуться от пьяного угара и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина.

Прочитал Путина. Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего. <...> Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры Запада. Иначе разорвут нашу страну. А я так этого не хочу, — заявил депутат.

Шевченко подчеркнул, что украинская власть с 2004 года повернула страну против русских, а затем и против белорусов. Необходимо менять политику в отношении собственных граждан, а также по-другому вести себя в отношении России и Белоруссии.

Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего перед своими людьми — тебя избравшими, — подытожил депутат.

Статья российского лидера Владимира Путина ««Об историческом единстве русских и украинцев» появилась на сайте Кремля 12 июля. В ней российский президент отметил, что Запад вмешался во внутренние дела Украины, а политику страны стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Киев называет Россию «страной-агрессором», при этом она входит в тройку главных партнёров Украины.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Алексей Ткаченко заявил, что трактовка истории российским лидером Владимиром Путиным не отличается особой оригинальностью.