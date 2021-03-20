Киев потребовал от НАТО объяснить, где Альянс видит Украину в 2030 году

https://static.news.ru/photo/662ba5fe-898a-11eb-bf4b-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев хочет точно знать, где участники НАТО видят страну в десятилетней перспективе. Государству необходим план действий по членству в Альянсе.

Сегодня уровень нашего взаимодействия с Альянсом, как и уровень внутренних трансформаций, несравнимы с 2008 годом. Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны Альянса видят её в десятилетней перспективе, — цитирует Стефанишину РИА Новости.

По её словам, важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Он необходим для того, чтобы Украина смогла мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евро-атлантическое сообщество.

Вице-премьер добавила, что странам Европы очень важно будет обеспечить таким образом стабильность в регионе и усилить безопасность в Черноморском регионе. Кроме того, США будут способствовать такому решению.

В июне 2020 года Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Украинские власти провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что для вступления в НАТО Украине нужно достигнуть ряда критериев, что займёт длительное время.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко заявил, что власти Украины могут потребовать от НАТО $200 млрд за участие в Будапештском меморандуме. Документ об отказе страны от ядерного оружия был подписан 26 лет назад. Сенченко считает, что члены НАТО оказались выгодоприобретателями, поскольку сократили траты на оборону. По словам экс-депутата, выигрыш НАТО мог составить $1 трлн, а Киев «имеет право» на 20% от этой суммы, писал NEWS.ru.