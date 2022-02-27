Киев подтвердил взятие Бердянска войсками РФ

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович объявил, что российские войска взяли под контроль Бердянск в Запорожской области. Это подтверждается сообщением официального представителя Минобороны РФ генерал-майором Игорем Конашенковым, пишет РИА Новости.

По его словам. за прошедшие сутки Вооружённые силы РФ блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка. Российские войска не наносят удары по населённым пунктам и городам, они принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли, — сказал Арестович.

Ранее мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, как договорился с российскими военными о патрулировании улиц с российской армией. По его словам, это осуществляется вместе с местной полицией, сообщил Мацегора в видеообращении, опубликованном в Instagram.