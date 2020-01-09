https://static.news.ru/photo/81a668e8-3317-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что информация о звонке родным одного из членов экипажа разбившегося Boeing 737 не соответствует дейстсвительности.

8 января 2020 в Сети была распространена информация о том, что один из членов экипажа рейса PS752 Тегеран — Киев сделал звонок своей матери и сказал, что самолёт падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведённых следственных действий, — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Основными версиями произошедшего, по информации украинской стороны, стали поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Как ранее писал NEWS.ru, иранские специалисты предпринимают попытки расшифровать данные «чёрного ящика» потерпевшего катастрофу украинского Boeing 737-800. Об этом сообщил официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.