Киев обратился в СБ ООН по поводу возможного признания ДНР и ЛНР Россией
Кулеба: Украина обратилась в Совбез ООН для обсуждения возможного признания ДНР и ЛНР Россией
Михаил Родионов
Михаил Родионов
21:46, 16 февраля 2022
Дмитрий КулебаФото: president.gov.ua
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Киев обратился в Совбез ООН для обсуждения инициативы российской Госдумы о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в своём Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что проект российских парламентариев подрывает Минские соглашения.
Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. «ЛДНР», которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования, - написал Кулеба.
Ранее Украина потребовала провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за «действий Москвы» у границы. Заявлений об отводе российских войск недостаточно и Киеву нужны прозрачность и факты, отметил Кулеба.
При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.
Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.