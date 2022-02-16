Киев обратился в СБ ООН по поводу возможного признания ДНР и ЛНР Россией

Киев обратился в Совбез ООН для обсуждения инициативы российской Госдумы о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в своём Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что проект российских парламентариев подрывает Минские соглашения.

Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. «ЛДНР», которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования, - написал Кулеба.

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Ранее Украина потребовала провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за «действий Москвы» у границы. Заявлений об отводе российских войск недостаточно и Киеву нужны прозрачность и факты, отметил Кулеба.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.