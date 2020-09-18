Киев начал готовить пакет закон по реинтеграции Донбасса

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Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. По словам замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова, он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашенных республик.

Нам нужен закон об ответственности, нам придётся определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной, — заявил он, выступая в Верховной раде.

При этом Резников выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет. Вице-премьер также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой «формуле Штайнмайера». После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Накануне депутат Верховной рады и член политической подгруппы в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин сообщил, что Киев согласился включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса, писал NEWS.ru.