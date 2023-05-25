Киев может устроить провокацию с подрывом отработавшего ядерного топлива ТАСС: Киев может готовить провокацию с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове

Фото: shutterstock.com

Украина может готовить провокацию с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, Киев намерен обвинить Москву в катастрофе, ущерб от которой будет нанесен не только востоку Украины, но и России, Белоруссии и государствам Евросоюза.

С учетом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации. Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту, — сказал собеседник агентства.

Источник объяснил, что в Харькове находятся несколько ядерных реакторов, с помощью которых Киев может устроить провокацию, так как ранее жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на украинские теракты не было.

19 мая вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что власти временно отказались от идеи запускать движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту. Это делается в целях безопасности и во избежание провокаций.