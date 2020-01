Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил украинскому новостному порталу Censor, что если фотография, распространяемая в Интернете, является подлинной, работающие на месте сыщики попытаются найти фрагмент ракеты. По его словам, в расследовании катастрофы будут участвовать эксперты, которые вели дело о крушении самолёта Malaysia Airlines MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Тогда следователи пришли к выводу, что судно было сбито ракетой, выпущенной из российской зенитной установки «Бук».

Сайт Bellingcat, который провёл независимое расследование крушения рейса MH17, основываясь на геолокациях публичных фотографий солдат, сопровождавших комплекс «Бук», ставит под сомнение подлинность распространяемой сейчас фотографии. Авторы ресурса объясняют: снимок сделан под таким углом, что сделать привязку к местности невозможно.