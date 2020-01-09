https://static.news.ru/photo/c5fa1c22-32f6-11ea-b688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Украина исследует фотографию, на которой изображён фрагмент ракеты, якобы сбившей самолёт «Украинских международных авиалиний» в Иране, а также работает над другими версиями крушения лайнера. Следовавший из Тегерана в Киев борт потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. Оригинальный снимок снаряда больше не доступен в соцсетях.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил украинскому новостному порталу Censor, что если фотография, распространяемая в Интернете, является подлинной, работающие на месте сыщики попытаются найти фрагмент ракеты. По его словам, в расследовании катастрофы будут участвовать эксперты, которые вели дело о крушении самолёта Malaysia Airlines MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Тогда следователи пришли к выводу, что судно было сбито ракетой, выпущенной из российской зенитной установки «Бук».

Сайт Bellingcat, который провёл независимое расследование крушения рейса MH17, основываясь на геолокациях публичных фотографий солдат, сопровождавших комплекс «Бук», ставит под сомнение подлинность распространяемой сейчас фотографии. Авторы ресурса объясняют: снимок сделан под таким углом, что сделать привязку к местности невозможно.

The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran. https://t.co/02rMEnhOYv — Bellingcat (@bellingcat) 8 января 2020 г.

Живущий в США иранец Ашкан Монфаред, который разместил изображение в Twitter заявил, что фотография была сделана его приятелем, не знавшим о значении этой истории и не понимавшим, что именно попало в кадр.

Друг отправил её мне через WhatsApp. Он нашел это сегодня (8 января — NEWS.ru) на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он понятия не имел, что это было, — сказал он в комментарии немецкому BILD.

Издание отмечает, что Парад находится примерно в 15 километрах от места крушения. Примечательно, что авиадиспетчерская служба потеряла сигнал от украинского лайнера именно в тот момент, когда он пролетал над этим городом. После чего самолёт и рухнул на землю.

Сейчас микроблок Монфареда заблокирован администрацией Twitter по неизвестной причине.

В Twitter также были сообщения о том, что свидетели слышали громкие взрывы с близлежащей военной базы, прежде чем стало известно о падении украинского лайнера. Место крушения находится в трёх километрах от иранской военной базы. При этом в ночь катастрофы Тегеран наносил ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее группа мониторинга авиационного риска заявила, что ситуация с крушением украинского лайнера напоминает ЧП с MH17. Её эксперты предложили исходить из того, что случившееся — результат перестрелки, пока нет явных доказательств обратного.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя. При этом организация гражданской авиации Ирана заявила, что бортовые самописцы самолёта не передадут производителю для исследований.

На борту самолёта «Международных авиалиний Украины» было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности, как писал NEWS.ru были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.