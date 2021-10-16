Киев готов обменять депутата Медведчука на осуждённых в России украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность обмена депутата Верховной рады Виктора Медведчука на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах. По его словам, это может произойти в случае подтверждения у него Россией гражданства РФ, сообщает «Интерфакс-Украина».

Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, (скажем так, вполне возможно) то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения, или хотя бы намёка рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине, - цитирует агентство Зеленского со ссылкой на телеканал ICTV.

Ранее такую возможность не исключил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он заявил, что Киев может пойти на это в случае вынесения обвинительного приговора в отношении Медведчука. При этом он подчеркнул, что решение принимает президент страны.

12 октября Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отказав таким образом прокуратуре в избрании меры пресечения политику в виде содержания под стражей.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады обвиняется по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Сам политик назвал их политически мотивированными и бездоказательными.