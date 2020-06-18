Кения стала членом Совбеза ООН до 2022 года

Генеральная Ассамблея ООН выбрала Кению пятым непостоянным членом Совета Безопасности. Африканская страна до конца 2022 года станет частью наиболее влиятельного органа ООН.
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Кения избрана членом Совета Безопасности на двухлетний срок начиная с 1 января 2021 года, — уточнил председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.
Днём ранее места в Совбезе получили Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия.
Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев положительно
Постоянными членами Совбеза являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
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