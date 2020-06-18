Кения стала членом Совбеза ООН до 2022 года

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«Российская дезинформация и пропаганда» осуществляется по методам, которые использовались ещё в 60-х годах XX века.

Об этом заявил глава отдела по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейшер на слушаниях комитета по разведке палаты представителей США, передаёт РИА Новости. Мы всё больше видим, что они возвращаются к...