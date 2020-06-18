Мир

Кения стала членом Совбеза ООН до 2022 года

21:37, 18 июня 2020
Фото: Patrick Gruban/flickr.com

Генеральная Ассамблея ООН выбрала Кению пятым непостоянным членом Совета Безопасности. Африканская страна до конца 2022 года станет частью наиболее влиятельного органа ООН.

По информации РИА Новости, Кения победила Джибути в повторном голосовании за африканского представителя в Совбезе, заручившись поддержкой двух третей членов организации и получив 129 голосов при требуемых 128.

Кения избрана членом Совета Безопасности на двухлетний срок начиная с 1 января 2021 года, — уточнил председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.

Днём ранее места в Совбезе получили Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев положительно оценил обновление Совета Безопасности, отметив, что российская делегация сможет договориться с любым новым непостоянным членом.

Постоянными членами Совбеза являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

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