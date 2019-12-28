https://static.news.ru/photo/189a6ff8-2989-11ea-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: royal.uk

Британское общество в очередной раз заметило нарушение королевских традиций со стороны принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. На рождественской службе в Сэндрингеме их старший сын Джордж появился в брюках. Хотя по правилам мальчик монарших кровей на публике должен носить шорты, чтобы не прослыть «простолюдином».

The British royal family have 99 problems but the Cambridges ain’t one of them pic.twitter.com/1NdOLYbDjK — Isa (@isaguor) 25 декабря 2019 г.

Причём на нарушение традиций герцогу и герцогине Кембриджиским указывают не первый раз. Точно такой же ситуация была весной 2018-го на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Тогда Уильям и Кейт объяснили, что руководствовались исключительно эстетическими мотивами — шорты с мундиром смотрелись бы смешно. Сейчас люди гадают, каким объяснение будет на этот раз, отмечает Insider.

Ранее NEWS.ru писал, что герцог и герцогиня Сассекские из-за поездки в Канаду пропустили устраиваемый королевой Елизаветой II традиционный приём дипломатического корпуса. Впервые принц Гарри и Меган Маркл нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.