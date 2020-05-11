Кашлявшего в парламенте казначея Австралии проверили на коронавирус

Казначей Австралии Джош Фриденберг находится в самоизоляции и ждёт результатов анализов на наличие коронавируса в организме. Мужчина прошёл тестирование на COVID-19 после того, как кашлял во время своего выступления в парламенте.
Фриденберг пояснил, что у него была сухость во рту, когда он рассказывал о влиянии вспышки коронавирусной инфекции на бюджет и экономику государства. Результаты теста будут готовы 13 мая,
Как писал NEWS.ru, первым свободным от коронавируса регионом Австралии стала столичная территория.
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