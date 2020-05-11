Кашлявшего в парламенте казначея Австралии проверили на коронавирус

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Число умерших из-за коронавируса в Испании уже превышает количество летальных исходов за год из-за любого другого заболевания. COVID-19 за три с половиной месяца унёс жизни 26 744 жителей королевства.

Так, по данным за 2014–2018 года, в среднем в стране за год умирали 416 тысяч человек, в том числе почти 22 тысячи пациентов — из-за злокачественной опухоли бронхов и лёгких,...