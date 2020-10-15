Каннабис, Рада и ядерное оружие: названы все вопросы Зеленского к украинцам

https://static.news.ru/photo/1d112c70-0f84-11eb-b824-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл оставшиеся три вопроса, которые он решил вынести на всенародное голосование. Один из них касается легализации марихуаны.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжёлых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом? — сказал глава государства в видеообращении.

В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, США, Великобритания и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов, 25 октября. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Ранее Зеленский анонсировал первые два вопроса: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» и «Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?».

Ранее экс-мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман заявил, что если Киев решит легализовать марихуану, то употребление наркотиков в украинских школах увеличится в четыре раза, писал NEWS.ru.