Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями, говоря о матери и абортах

Мероприятие прошло в Норт-Чарльстоне (Южная Каролина) в зале Exquis Event Center. Уэст вышел к избирателям в бронежилете с надписью «Security» (Охрана) и выбритым на затылке числом 2020. Говорил он без микрофона. Микрофонов не было и в зале, поэтому рэперу постоянно приходилось просить собравшихся не шуметь, когда кто-либо задаёт вопрос.

Заговорив об абортах, Уэст прослезился. Оказывается, его мать едва не прервала беременность, когда вынашивала его.

Он также признался, что сам чуть не убил свою будущую дочь Нори.

Однако затем он заявил, что не считает нужным запрещать аборты. По его мнению, необходимо материально стимулировать рождаемость: «каждый, у кого есть ребенок, должен получить миллион долларов».