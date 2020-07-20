Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями, говоря о матери и абортах

https://static.news.ru/photo/e6a5413e-ca60-11ea-94b6-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст и теперь уже кандидат на пост президента США во время первой встречи с избирателями говорил о праве на аборт. Он даже расплакался перед собравшимися, рассказывая личные истории.

Мероприятие прошло в Норт-Чарльстоне (Южная Каролина) в зале Exquis Event Center. Уэст вышел к избирателям в бронежилете с надписью «Security» (Охрана) и выбритым на затылке числом 2020. Говорил он без микрофона. Микрофонов не было и в зале, поэтому рэперу постоянно приходилось просить собравшихся не шуметь, когда кто-либо задаёт вопрос.

Заговорив об абортах, Уэст прослезился. Оказывается, его мать едва не прервала беременность, когда вынашивала его.

Не было бы Канье Уэста, потому что мой папа был слишком занят, — заявил рэпер.

Он также признался, что сам чуть не убил свою будущую дочь Нори.

Даже если моя жена (Ким Кардашьян. — NEWS.ru) разведётся со мной после этой речи, она принесла Нори в мир, когда я не хотел этого, — добавил кандидат в президенты.

Однако затем он заявил, что не считает нужным запрещать аборты. По его мнению, необходимо материально стимулировать рождаемость: «каждый, у кого есть ребенок, должен получить миллион долларов».

Kanye West gets emotional while speaking about abortion in South Carolina:



"My Mom saved my life. My Dad wanted to abort me... There would have been no Kanye West."



"I almost killed my daughter." pic.twitter.com/jiGuODxAno — Daily Caller (@DailyCaller) July 19, 2020

Уэст также заплакал, когда говорил о своей покойной матери. Она умерла в 2007 году от осложнений, возникших после пластической операции.

В своём выступлении, помимо абортов, кандидат в президенты затронул проблемы международной торговли, лицензионных прав и сказал несколько слов ​​об аболиционистке XIX века Харриет Табман.

О намерении участвовать в текущей президентской гонке Канье Уэст заявил ещё в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards. В начале июля 2020 года он напомнил об этом в своём Twitter, выпустив перед этим клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

В качестве кандидата он зарегистрировался 15 июля. Согласно его заявке, Уэст баллотируется в штате Оклахома от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена BDY — The Birthday Party.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Традиционно в Соединённых Штатах на высокий пост претендуют кандидаты от Республиканской и Демократической партий. В 2020 году это действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Кандидаты третьей партии или беспартийные редко набирают значительное число голосов. Последний, кому это удалось, был в 1992 году бизнесмен Росс Перо. Тогда свои голоса ему отдали 19% американцев.

Дональд Трамп уже отметил, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих у Джо Байдена. Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск уже заявил, что поддерживает рэпера в его намерении стать главой Соединённых Штатов.



Рэпер Канье Уэст женат на модели Ким Кардашьян с 2013 года. У них четверо детей. Ранее американская звезда реалити-шоу и бывшая спортсменка-легкоатлет, также известная как мачеха Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер заявила, что хочет быть вице-президентом, если Канье Уэст станет новым лидером страны, писал NEWS.ru.