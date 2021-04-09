В Канаде рассказали о «невежестве» антироссийской пропаганды США

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Антироссийская пропаганда в Соединённых Штатах Америки опирается на самодовольство и невежество, что очень опасно, считает экс-советник канадского посольства в Москве Патрик Армстронг. По его словам, кампания по дезинформации о РФ в США показывает, что идеологи в Белом доме, хотя и вооружены реальными фактами, далеки от понимания того, что происходит на самом деле в России.

В качестве примера он привёл высказывания и публикации известных, по его мнению, русофобов — Виктории Нуланд, недавно занявшей пост замгоссекретаря США по политическим делам, и её мужа, политолога и журналиста Роберта Кагана.

Армстронг обратил внимание на «рецепты» Нуланд по работе с РФ. В статье 2020-го «Прижать Путина к стенке» она размышляла, что уверенный в себе Вашингтон должен сделать с Москвой. По мнению канадца, в публикации переплетаются «ошеломляющее невежество с ошеломляющей наивностью».

Политик предрекала РФ сильный экономический спад из-за пандемии COVID-19 и падения стоимости нефти. Но всё оказалось иначе: Кремль занял более выгодное положение, чем государства «большой семёрки», а ценовая война на рынке углеводородов нанесла больший ущерб США, чем РФ, констатирует Армстронг. Его также рассмешило желание Нуланд говорить с РФ с «позиции силы» и «решимости», не имея представления о военной мощи РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, чешские власти декларируют негативное отношение к России и ко всему российскому, потому что им так удобно. Журналист издания Časopis argument Милан Даниэл уверен, высшие чиновники страны уже много лет безбедно живут благодаря показной русофобской позиции и «оплачиваемой ненависти».