Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы Канада ввела санкции против 33 российских чиновников

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Новые санкции против отдельных лиц и организаций из России, Ирана и Мьянмы за предполагаемые нарушения прав человека ввели власти Канады, сообщило Reuters со ссылкой на заявление канадского МИД. Глава ведомства Мелани Жоли пообещала и дальше отстаивать права человека. Под санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и шесть организаций из РФ.

Нам предстоит проделать еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека, — заявила Жоли.

Канада также применила ограничительные меры против 22 граждан Ирана, в их числе высокопоставленные представители судебной и пенитенциарной систем, правоохранительных органов и некоторые деятели государственных СМИ, а также представители политических кругов, включая советников верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Помимо Ирана и России Канада также ввела санкции против 12 физических и трех юридических лиц Мьянмы, которые связаны с военными властями и «способствуют насилию со стороны военных».

17 октября Оттава ввела ограничительные меры против 34 физлиц и одной организации. В перечень попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.