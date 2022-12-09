Канада ввела санкции против МВД РФ, СКР, ЦИК, ФСИН и Минюста

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Правительство Канады ввело санкции против российских государственных ведомств. В санкционный список попали Министерство внутренних дел России, Следственный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство юстиции и Центральный избирательный комитет. Также в списке значатся 33 физических лица из России, но их имена не раскрываются. Также не уточняется, какие именно ограничения будут введены против ведомств и граждан России.

В соответствии с Положением об особых экономических мерах (Россия) Канада вводит санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и 6 организаций, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении российских граждан, протестующих против незаконного вторжения российского режима в Украину и антидемократической политики, — говорится на сайте правительства Канады.

Шестой организацией в санкционном списке значится Федеральное агентство по делам национальностей. О том, как оно причастно к нарушению прав граждан, выступающих против военной операции на Украине, не сообщается.

Ранее утром агентство Reuters сообщило, что власти Канады ввели новые санкции против отдельных лиц и организаций из России, Ирана и Мьянмы за предполагаемые нарушения прав человека. Глава ведомства Мелани Жоли пообещала и дальше отстаивать права человека. Под санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и шесть организаций из РФ.