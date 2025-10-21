Канада пригрозила Нетаньяху арестом

Премьер Канады Марк Карни пообещал арестовать главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в страну в соответствии с ордером МУС, сообщила газета The Toronto Sun. Журналисты издания считают, что подобными заявлениями он ставит под угрозу отношения Оттавы с Вашингтоном.

Карни заявил, что он должен добиться ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по решению МУС, если израильский лидер приземлится в Канаде, — говорится в сообщении.

В газете отметили, что Израиль является ключевым союзником для США. Там выразили опасения, что Канада может пострадать, если премьер не поставит в приоритет интересы своей страны.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Белый дом опасается срыва мирного соглашения по Газе из-за Нетаньяху. Там отметили, что в Израиль специально отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.