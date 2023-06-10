Канада передаст Украине сотни ракет «воздух — воздух» и тысячи артснарядов Трюдо анонсировал передачу Украине 288 ракет AIM-7 и десяти тысяч артснарядов

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Американская управляемая ракета «воздух — воздух» AIM-7 Sparrow

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал передать Украине сотни ракет «воздух — воздух» и тысячи артиллерийских снарядов, сообщает телеканал CTV. Речь идет о 288 ракетах AIM-7 и 10 тысячах снарядов калибра 105 миллиметров. По информации издания, общая сумма военной помощи, которую Оттава окажет Киеву, оценивается в $375 миллионов.

Канада передаст Украине сотни ракет «воздух — воздух» и тысячи артиллерийских снарядов, — сказано в публикации.

Глава канадского правительства также пообещал Киеву принять участие в переобучении украинских летчиков на военные самолеты западного типа.

Ранее конгрессмены США от обеих партий предложили резолюцию, в которой призвали администрацию президента Джо Байдена срочно отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Документ поддержали председатель вышеуказанного комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас), а также ряд республиканцев и демократов.

До этого военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.