Канада и Великобритания ввели санкции против Белоруссии

Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу Евросоюза.
Данные меры
Канада ввела ограничительные меры в отношении 17 граждан Белоруссии и пяти организаций. Санкции Великобритании касаются не только физических лиц, но и Белорусской нефтяной компании.
Ранее Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры введены против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии. Также власти США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц республики. Так, ограничительные меры