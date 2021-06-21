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Канада и Великобритания ввели санкции против Белоруссии

17:56, 21 июня 2021
Фото: unsplash.com

Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу Евросоюза.

Данные меры приняты в ответ на принудительную посадку 23 мая самолёта авиакомпании Ryanair и арест основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Канада ввела ограничительные меры в отношении 17 граждан Белоруссии и пяти организацийСанкции Великобритании касаются не только физических лиц, но и Белорусской нефтяной компании.

Ранее Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры введены против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии. Также власти США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц республики. Так, ограничительные меры введены в отношении пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, начальника милиции Минска Михаила Гриба, замминистра юстиции Сергея Калиновского, экс-главы КГБ Ивана Тертеля и командира спецназа КГБ «Альфа» Сергея Зубкова. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова также включены в новый санкционный список США.

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