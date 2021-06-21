Канада и Великобритания ввели санкции против Белоруссии

Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу Евросоюза.

Данные меры приняты в ответ на принудительную посадку 23 мая самолёта авиакомпании Ryanair и арест основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Канада ввела ограничительные меры в отношении 17 граждан Белоруссии и пяти организаций. Санкции Великобритании касаются не только физических лиц, но и Белорусской нефтяной компании.