Канада и Испания закроют небо для российских самолётов

Министерство транспорта Испании сообщило, что воздушное пространство страны будет закрыто для российских самолётов. С похожими заявлениями выступили власти Канады и Северной Македонии. Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. После этого европейские страны начали вводить против РФ санкции, включая запрет использования воздушного пространства.

Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полёты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Кроме того, французская Air France решила приостановить обслуживание и полёты над Россией. В пресс-службе авиакомпании отметили, что полёты над РФ будут прекращены «до нового уведомления».

Ранее власти Италии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение закрыть воздушное пространство для российских самолётов приняли ранее власти Германии, Бельгии, Швеции, Исландии, Дании и Австрии.

К настоящему времени о закрытии неба для России заявили уже более 15 европейских стран. В Москве пообещали ответить «зеркальными мерами». В частности, уже приняты ответные меры в отношении Словении, Латвии, Литвы и Эстонии. Для авиакомпаний этих четырёх европейских стран Россия ограничила полёты в своём воздушном пространстве.