Зарубежные издания не оставили без внимания фигуру Михаила Мишустина, занявшего пост главы правительства России. Основной акцент пресса делает на том, что ранее, бывший руководитель ФНС не был известен широкой общественности. Обозреватели полагают: приход новой персоны на должность премьер-министра поможет президенту Владимиру Путину сохранить в своих руках фактическую власть после окончания президентского срока в 2024-м.

Издание Foreign Policy отмечает , что большинству россиян имя бывшего главы Федеральной налоговой службы, а ныне премьера страны Михаила Мишустина мало что говорит. Назначение его застало врасплох и политологов, подчёркивается в публикации. Основной же вопрос — станет ли новый глава правительства преемником Путина? FP называет Мишустина в этом смысле «безопасным» выбором для российского лидера.

Мишустин выглядит вполне подходящим для исполнения обязанностей премьера там, где Медведев потерпел неудачу, особенно с точки зрения реализации национальных проектов. <…> Выбрав Мишустина, Путин рассчитывает извлечь уроки из своих ошибок во время своего возвращения на пост президента в 2012 году и предложить россиянам перемены, сохраняя при этом собственную власть, — считают авторы.

У Мишустина никогда не было политических амбиций, а его имя не называлось в числе главных претендентов на пост премьера, напоминает и The New York Times. Эти обстоятельства, говорится в статье американского издания, указывает на то, что он, вероятно, будет «прилежно» следовать пожеланиям Кремля. А это особенно важно в «переходный период» конституционных реформ, анонсированных Путиным во время послания Федеральному собранию.

Послужной список Мишустина вселяет надежду на то, что в качестве премьера он сможет встряхнуть стагнирующую экономику страны, — отмечает NYT.

Назначение нового главы кабмина является частью радикальной реорганизации правительства, которая поможет Путину сохранить власть после ухода с поста президента, считают в The Guardian. Издание особо обращает внимание на то, что Мишустин и его имущество уже стали объектами интереса Алексея Навального.

В последние годы Медведева преследовали коррупционные скандалы, — напоминает в этой связи автор Эндрю Рот. — Кремль надеется, что репутация Мишустина как технократа защитит его от подобных нападок.

The Telegraph, оценивая персону нового премьера, ссылается на то, что говорят о нём другие российские чиновники и политики, включая оппозиционных. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, в частности, назвал Мишустина «прогрессивным бюрократом в лучшем смысле этого слова» и пожелал ему удачи, подчёркивает издание.

Его назначение с восторгом приняли экономические реформаторы и бизнес-руководители, знающие о его преобразованиях системы налоговых сборов с помощью современных технологий, и обнадёженных ожиданиями, что он сосредоточится на ускорении экономического роста, — отмечает , в свою очередь, Bloomberg.

Зарубежные СМИ сходятся в том, что с приведением Мишустина к власти Путин старается удовлетворить запрос российского общества на перемены и выправить экономическую ситуацию, однако не рассматривает нового премьера в качестве собственного преемника.