Из-за пандемии коронавируса Кремль принял решение перенести голосование по поправкам в Конституцию. Поступить так же пришлось правительствам многих стран, где в ближайшее время должны были состояться выборы. Однако некоторые регионы и государства не стали менять планов и вместо этого положились на голосование по почте. Если их пример окажется успешным, последовать ему может и Россия.

Всё идёт по плану

Несмотря на то что в большинстве американских штатов, не успевших проголосовать за кандидатов в президенты до начала эпидемии, праймериз были отложены, в Висконсине они прошли, как и планировалось, 7 апреля. Против этого выступал губернатор штата демократ Тони Иверс, но верховный суд Висконсина, контролируемый республиканцами, заблокировал его распоряжение. Части избирателей было разрешено голосовать по почте, но, так как решения принимались в последний момент, обеспечить бюллетенями для удалённого волеизъявления удалось далеко не всех.

Избирателей сегодня принудили сделать невозможный выбор: подвергнуть опасности своё здоровье или потерять свой голос, — прокомментировала ситуацию исполнительный директор Адвокатского комитета за законные гражданские права Кристен Кларк.

Избирательные комиссии, конечно, постарались принять меры предосторожности, чтобы не допустить массового заражения. Так, сотрудникам и волонтёрам выдали маски, перчатки и по бутылке дезинфицирующего средства. Каждый избиратель получал собственную ручку, после чего их обрабатывали спиртовым раствором. Однако ничто не смогло предотвратить огромных очередей. Из-за дефицита сотрудников большинство избирательных участков так и не открылись. Например, в самом крупном городе штата Милуоки их было 5 вместо обычных 180. Теперь наблюдатели задаются вопросом: сколько из отстоявших в этих очередях заразятся и, быть может, скончаются?

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Если я умру от этого глупого вируса, потому что принял участие в неразумно организованных выборах, я хочу, чтобы люди знали: у вас есть полное право политизировать мою смерть, — написал в колонке для The Washington Post волонтёр на праймериз в Висконсине Дэниэл Шульц. — Боритесь за голосование по почте. Добейтесь того, чтобы каждый антидемократичный политик, хладнокровно рискующий людскими жизнями, не остался безнаказанным.

Не исключено, что голос Шульца будет услышан. В свете надвигающихся в ноябре президентских выборов в США всё больше говорят о голосовании по почте. В Висконсине к нему просто не успели подготовиться, да и масштаб избирательной кампании там был несравним с общенациональным.

Пишите письма

Именно на почту решила положиться Польша при проведении президентских выборов 10 мая. В понедельник, 6 апреля, парламент страны принял закон, разрешающий проводить общенациональное голосование удалённо. Всем избирателям будут разосланы бюллетени, которые они должны будут самостоятельно заполнить и опустить в специальные почтовые ящики.

Решение не откладывать запланированную процедуру спровоцировало вал критики. Оппозиция заявляет, что происходящее — это попытка правящей партии «Право и справедливость» закрепить свои позиции. Нынешний президент Анджей Дуда на данный момент имеет высокие рейтинги, которые, тем не менее, могут пострадать, когда пандемия достигнет своего пика в Польше. А по подсчётам Gazeta Wyborcza, если выборы пройдут в запланированную дату, он сможет получить до 65% голосов.

Так что скорейшее проведение голосования — в его интересах. Тем более, что из-за карантинных мер оппозиция будет лишена возможности агитировать. В отличие от нынешних властей, к которым и так приковано всё внимание из-за пандемии.

В другой раз

Большинство стран, включая Россию, всё же решили отложить намеченные на весну и даже на конец лета демократические процедуры. Так, выборы в органы местного самоуправления Англии были перенесены с мая на следующий год. Эфиопия отложила запланированные на август президентские и парламентские выборы, причём новую дату пообещали назвать, только когда пандемия закончится. Её примеру также последовала Южная Африка и ряд других африканских государств.

Сторонники переноса подчёркивают, что при остальных вариантах легитимность голосования может быть поставлена под сомнение. В Висконсине растёт число тех, кто требует отмены результатов праймериз из-за низкой явки. Что же касается варианта с привлечением почтовой службы, специалисты сомневаются, что она справится с таким количеством работы — ведь раньше только часть электората пользовалась этим способом волеизъявления. Кроме того, удалённое голосование и подсчёт бюллетеней создаёт простор для подтасовок и махинаций, что даёт ещё один повод сомневаться в правомерности результатов.