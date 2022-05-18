Кадыров призвал отдать под суд пленных бандеровцев Кадыров: идейных бандеровцев обменивать нельзя, только наказывать

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнопленных Украины можно обменять на пленных российских военнослужащих, однако идейных бандеровцев батальона «Азов» необходимо наказать в полной мере, сообщает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки на Украине сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых.

На самом деле военных можно обменять, но тех идейных бандеровцев ни в коем случае нельзя обменивать, они должны по закону быть наказаны, — сказал Кадыров.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий выступил за снятие моратория на смертную казнь для нацистских преступников. По его словам, в законе следует сделать исключение, так как они из-за своих «зверских» преступлений достойны настолько сурового наказания.