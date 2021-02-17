Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочего визита в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом чеченский лидер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений. Владимир Владимирович выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов РФ средства индивидуальной защиты в период пандемии, — написал Кадыров.
Он также передал наследному принцу, что Путин подчёркивает важность совместного противостояния пандемии COVID-19, а также напомнил, что вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» была недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях. При этом в Москве готовы наладить поставку вакцины после третьей фазы клинических испытаний специалистами ближневосточной страны.
Как сообщал NEWS.ru, руководство Чечни на фоне падения заболеваемости COVID-19 в регионе с 10 февраля отменило обязательный масочный режим, но рекомендует жителям по-прежнему носить средства индивидуальной защиты, хотя штрафовать за их отсутствие теперь не будут.