https://static.news.ru/photo/44d6727a-2e83-11ea-b319-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани не может никого оставить равнодушным и будет иметь последствия.

Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке, — говорится в его сообщении, которое Кадыров разместил в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что характер противостояния США и Ирана, которое ранее проходило «без крови», изменится после убийства Сулеймани. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех. За убийством генерала должен последовать ультиматум Ирана американским военным. В противном случае Иран точно нанесёт ответный удар, чтобы «удовлетворить свой гнев» и не выглядеть проявившим слабость, считает эксперт.