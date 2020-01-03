Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани не может никого оставить равнодушным и будет иметь последствия.
Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке, — говорится в его сообщении, которое Кадыров разместил в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что характер противостояния США и Ирана, которое ранее проходило «без крови», изменится после убийства Сулеймани. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех. За убийством генерала должен последовать ультиматум Ирана американским военным. В противном случае Иран точно нанесёт ответный удар, чтобы «удовлетворить свой гнев» и не выглядеть проявившим слабость, считает эксперт.
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