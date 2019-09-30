https://static.news.ru/photo/c489bfce-e363-11e9-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Global Look Press

В Сети появилось видео с моментами попадания дронов и крылатых ракет на саудовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco.

На кадрах видно, как снаряды попадают в резервуары и взрываются. После этого на заводе начинаются пожары.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном.

Как ранее писал News.ru, наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему средствам ПВО не удалось отразить атаки на нефтеперерабатывающие заводы.