Каддафи просил Назарбаева оставить советское ядерное оружие в Казахстане

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясир Арафат от имени ливийского лидера Муаммара Каддафи предлагал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву $20 млрд, чтобы тот оставил в республике советское ядерное оружие. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью бывшего казахстанского лидера режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «Казах: история золотого человека».

Тем самым, по задумке Каддафи, Казахстан после распада СССР должен был стать первым исламским ядерным государством.

Мы оказались обладателями четвёртого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979–1990 годах. — NEWS.ru), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989–1992 годах. — NEWS.ru.). Все они приезжали, спрашивали: что с ракетами, <...> что вы будете делать? — рассказал Назарбаев в интервью.

По словам экс-президента, в республику с визитом приезжал Арафат, которого прислал Каддафи, чтобы узнать об обстановке с ядерным оружием.

Как отметил Назарбаев, у него в мыслях не было продавать эти ракеты. При этом он подчеркнул, что содержать их очень дорого, добавив в шутку, что для этого нужно $20 млрд. В ответ Арафат сказал, что у Казахстана будут эти деньги.

В Москве 15 июля прошёл закрытый показ для прессы двухчасовой версии фильма «Казах: история золотого человека». Картина выйдет в полной восьмисерийной версии. Её презентация состоится осенью на Римском кинофестивале.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчёта является самым высоким с момента холодной войны.