Качиньский обвинил РФ в гибридной войне против Польши

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия ведёт многоступенчатую гибридную войну против его страны. Причём атака сейчас идёт сразу по двум направлениям — у польско-белорусской границы и в самой Варшаве, отметил политик в интервью изданию Gazeta Polska.

Качиньский считает , что создание данных фронтов позволило прибегнуть «к эскалации и усилению атаки» президентам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Также польский политик обвинил белорусского лидера в развязывании миграционного кризиса на границе Польши. Кроме того, в вину Москве и Минску Качиньский поставил поддержку польской оппозиции, вставшей на защиту белорусских мигрантов. При этом лидеры оппозиции только усиливают давление на Польшу, уверен лидер PiS.

Но что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Варшаве прошла акция протеста по лозунгом «Прекратите пытки на границе!». Её участники требовали впустить в Польшу нелегальных мигрантов, которые застряли на границе с Белоруссией. В акции принимали участие несколько тысяч человек. Колонна протестующих двигалась по центру польской столицы, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение транспорта по ряду улиц.