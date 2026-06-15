Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 11:21

«Нанесем удар всей мощью»: Кац назвал условие повторной атаки на Иран

Министр обороны Израиля Кац пообещал ударить по Ирану из-за ситуации в Ливане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израиль нанесет удар всей мощью, если Иран атакует еврейское государство из-за событий, связанных с продолжением операции против движения «Хезболла» в Ливане, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, которые приводит пресс-служба оборонного ведомства, ЦАХАЛ продемонстрирует Тегерану «разницу в возможностях».

Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар всей мощью и наглядно продемонстрируем разницу в наших возможностях, — сообщил Кац.

Ранее министр заявил, что израильские военные продолжат находиться в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа. По его словам, Израиль не пойдет на компромиссы, когда речь идет безопасности на границах.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон должен взять на себя ответственность за будущее соглашение между сторонами. В ходе переговоров с коллегами из Турции, Ирака и Египта, министр призвал остановить удары Израиля по Ливану для снижения напряженности в регионе.

Мир
Израиль
Иран
Ливан
Хезболла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия и РФ представили доклад о ситуации с правами человека на Западе
Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке
«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.