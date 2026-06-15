«Нанесем удар всей мощью»: Кац назвал условие повторной атаки на Иран

Израиль нанесет удар всей мощью, если Иран атакует еврейское государство из-за событий, связанных с продолжением операции против движения «Хезболла» в Ливане, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, которые приводит пресс-служба оборонного ведомства, ЦАХАЛ продемонстрирует Тегерану «разницу в возможностях».

Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар всей мощью и наглядно продемонстрируем разницу в наших возможностях, — сообщил Кац.

Ранее министр заявил, что израильские военные продолжат находиться в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа. По его словам, Израиль не пойдет на компромиссы, когда речь идет безопасности на границах.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон должен взять на себя ответственность за будущее соглашение между сторонами. В ходе переговоров с коллегами из Турции, Ирака и Египта, министр призвал остановить удары Израиля по Ливану для снижения напряженности в регионе.