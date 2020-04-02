Кабмин Украины ввёл запрет на экспорт гречки

https://static.news.ru/photo/04ed36a2-7588-11ea-a302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Украины на внеочередном заседании запретило вывозить за пределы страны гречку. Ограничения будут действовать до 1 июля.

В заявлении Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства уточняется, что в настоящее время ситуация на украинском рынке стабильна, а члены кабмина находятся в постоянном диалоге с производителями и ретейлерами.

Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, — подчеркнули в ведомстве, напомнив, что подобный запрет действует в России, Белоруссии и Казахстане.

В министерстве отметили, что будут призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

В РФ стоимость гречки в период с 24 по 30 марта выросла на 2,2%. По сравнению с данными на начало 2020 года, цены на эту крупу выросли на 9,4%, писал NEWS.ru.