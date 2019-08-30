https://static.news.ru/photo/22608a22-cb4c-11e9-a343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Известного блогера и интернет-тролля Джейкоба Воля, подделавшего одно фото для двух разных постов, подписчики уличили во лжи.

Пользователи заметили одинаковую деталь на двух фото, сделанных якобы в разных странах. Пост, на котором сравниваются два снимка, стал вирусным на Reddit .

Первое фото было опубликовано блогером в Instagram 15 августа, в комментарии он подписал, что побывал в Тель-Авиве. Две недели спустя Воль опубликовал снимок из Минска. Внимательные подписчики заметили, что на обоих фото юноша находится на фоне одного и того же забора.

Ранее News.ru писал, что мужчину, похожего на Стива Джобса, сфотографировали в Египте. Фото появилось на сайте Reddit, на нём запечатлён мужчина, точь-в-точь похожий на создателя корпорации Apple. Герой снимка сидит на улице за столом с приятелями. На Джобса похоже всё: волосы, борода, очки, вдобавок мужчина сидит в такой же задумчивой позе.