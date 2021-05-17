Израильская армия ликвидировала лидера «Исламского джихада»

https://static.news.ru/photo/722cd83a-b6ff-11eb-bca7-96000091f725_660.jpg Фото: Abed Deeb/Global Look Press

ВВС Израиля ликвидировали Хасама Абу Харбида — лидера Северного подразделения палестинской группировки «Исламский джихад». Об этом 17 мая сообщили представители пресс-службы израильской армии, передаёт РИА Новости.

Абу Харбид был причастен к нескольким атакам с использованием противотанковых снарядов против израильтян. В пресс-службе армии рассказали, что по лидеру подразделения группировки нанесли удары истребители ИСА и ЦАХАЛа.

Абу Харбид был командиром организации более 15 лет и стоял за несколькими террористическими атаками с использованием противотанковых ракет против израильского гражданского населения. Он руководил ракетными пусками по израильской территории и обстрелом военнослужащих, в том числе обстрелом приграничной полосы Израиля из противотанковых снарядов в ходе операции «Стражи стены». В результате этих действий ранения получил один мирный житель, — заявили в армии.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, в городе Беэр-Шева после сообщения о ликвидации Абу Харбида сработали сигналы воздушной тревоги.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее стало известно, что с момента обострения конфликта между сектором Газа и Израилем от ударов Тель-Авива погибли более 200 палестинцев. Ранения получили свыше 6,5 тысячи человек. Об этом 17 мая сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль,