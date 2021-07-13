Израиль испытает вакцину от коронавируса на украинцах и грузинах

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о подготовке третьего этапа тестирования вакцины от коронавируса. В ней будут участвовать десятки тысяч добровольцев, среди которых граждане Грузии и Украины, сообщает The Times of Israel.

Я приветствую это соглашение, теперь у нас получится завершить разработку вакцины и независимо производить её, — сообщил Ганц журналистам.

Вакцина будет предназначена в том числе для развивающихся стран. Он добавил, что пандемия коронавируса продолжается, COVID-19 мутирует, снижая эффективность препаратов.

Второй этап испытаний израильской вакцины завершился в декабре. Препаратом заинтересовались иностранные компании: американская фирма NRx Pharmaceuticals заключила c Израильским институтом биологических исследований соглашение, по нему она получила право на разработку, производство и маркетинг вакцины.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Израиле 20 декабря. В первую очередь прививались студенты медицинских вузов, представители органов власти, а также муниципалитетов. Самым первым вакцину получил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Ему ввели препарат американской компании Pfizer.