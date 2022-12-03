Израиль сообщил о звуках сирены воздушной тревоги к северу от сектора Газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Армия Израиля сообщила о том, что в субботу, 3 декабря, вечером на юге страны у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Армейская пресс-служба уточнила, что подробности происшествия будут опубликованы позже.

Были получены сообщения о сиренах, прозвучавших в открытой местности в районе вокруг северной части сектора Газа. Подробности последуют, — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что из сектора Газа по Израилю была выпущена одна ракета. Система ПВО при этом не использовалась

Одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты-перехватчики не запускались, — сказано в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что служба тыла страны продолжает действовать в штатном режиме.

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла мощный авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. Удар с воздуха был нанесен по комплексу, в котором производились ракеты. Военные Израиля подчеркнули, что после удара истребителей попытки ХАМАС производить ракеты будут серьезно затруднены.