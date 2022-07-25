Израиль готовит ответ России в случае закрытия «Сохнут» Israel Hayome: премьер Израиля поручил подготовить политические меры против России в случае закрытия офисов «Сохнут»

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» против России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут», сообщило издание Israel Hayome. Отмечается, что решение об этом может быть принято в ближайшие дни.

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, — отмечает издание.

Ранее Лапид заявил, что закрытие еврейского агентства «Сохнут» станет серьезным событием, которое повлияет на отношения Израиля и России. Он подчеркнул, что для Иерусалима взаимоотношения с Москвой очень важны, тем более что в России находится большая еврейская община.

Премьер провел совещание с участием представителей ряда израильских министерств и ведомств. В ходе мероприятия было решено отправить в Москву делегацию для обсуждения вопроса о будущем «Сохнута» в РФ. Лапид поручил юристам, входящим в состав делегации, быть готовыми к поездке, как только российская сторона одобрит визит.