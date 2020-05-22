Израиль обвинил Иран в поставках ПТРК «Дехлавия» силам Хафтара

https://static.news.ru/photo/43cf84a4-9c1d-11ea-92d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Израиля при ООН Данни Данон в письме Совбезу и генсеку Антониу Гутерришу от 8 мая обвинил Тегеран в поставках противотанковых ракетных комплексов «Дехлавия» силам самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара.

По словам Данона, снимки четырёх ПТРК, используемых силами Хафтара, всплыли в ноябре 2019 года. Представитель Израиля отметил, что такое положение дел нарушает эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, передаёт Anadolu Agency.

Министр внутренних дел признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил, что Россия с целью поддержки сил Хафтара перебросила на восток Ливии с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов. На север Африки прибыли по меньшей мере шесть истребителей МиГ-29 и два бомбардировщика Су-24, писал NEWS.ru.