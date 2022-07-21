Израиль направит делегацию в РФ для решения вопроса о работе «Сохнута»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Израиль направит в Москву делегатов из местного правительства для решения вопроса о продолжении работы международного еврейского агентства «Сохнут». Решение было принято израильским премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями местного МИД и Совета безопасности страны.

Было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России, — сообщили в канцелярии израильского премьера.

Лапид указал на глубокие связи еврейской общины, которая пребывает в России, с Израилем, а также оценил важность ее работы. По словам политика, агентство продолжит функционировать и выполнять свои обязанности по дипломатическим каналам.

Ранее главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. По данным Jerusalem Post, интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. В «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.