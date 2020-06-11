Израиль намерен распространить суверенитет на 30% Иудеи и Самарии

https://static.news.ru/photo/85d3f57a-ac89-11ea-856d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Израиль планирует распространить свой суверенитет на треть Иудеи и Самарии (территории Западного берега реки Иордан) в ближайшие месяцы, сообщил министр водных ресурсов и высшего образования Израиля Зеев Элькин.

Мы планируем распространение суверенитета Израиля на 30% территории Иудеи и Самарии и населённые пункты, заселённые израильтянами, — сообщил РИА Новости Элькин.

Аннексия, планируемая в рамках плана, предложенного американской администрацией, узаконит ситуацию, уже сложившуюся на Западном берегу Иордана, где проживает около 10% израильтян.

Я очень надеюсь, что этот шаг будет совершён в течение ближайшего месяца-двух, — подчеркнул Элькин.

Как писал NEWS.ru, реализация планов Израиля по аннексии части территорий на Западном берегу реки Иордан затормозит процесс ближневосточного мирного урегулирования. Такое мнение высказал министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. Он призвал прекратить разговоры об аннексии палестинских земель. Любое одностороннее действие Израиля будет серьёзным шагом назад в мирном процессе, подорвёт самоопределение палестинцев и станет свидетельством того, что Израиль отвергает международный и арабский консенсус, направленный на достижение мира и стабильности, считает Гаргаш.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на часть территорий Западного берега реки Иордан произойдёт к июлю.